living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بحسب امنيته الاخيرة.. سيارة قداسة البابا الراحل فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

25
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتهى العمل على السيارة البابوية التي استخدمها البابا الراحل فرنسيس خلال زيارته بيت لحم في العام 2014، وباتت جاهزة لاستعمالها كعيادة متنقلة للأطفال في غزة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

السيارة لم يتغيّر شكلها، فهي بقيت ناصعة البياض من الداخل والخارج مع الواجهة الزجاجية الشفافة.

لكن بدلا من أن تقل رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ عدد أتباعها 1,4 مليار شخص حول العالم، ستستخدم "مركبة الأمل" بعد تعديل تصميمها عيادة متنقلة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب، نزولا عند رغبة البابا الراحل.

تم الكشف عن المركبة في بيت لحم في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل، على مقربة من كنيسة المهد وساحتها، حيث تجري، على قدم وساق، الاستعدادات لعيد الميلاد.

وقال أسقف ستوكهولم الكاردينال أندرس أربوريليوس في مؤتمر صحافي بعدما بارك المركبة: " إنها جاهزة لمهمتها الجديدة".

وتابع: "نريد أن يشعر كل طفل نصل إليه بأنه مرئي ومسموع ومحمي. حقوق الأطفال ورفاهيتهم تأتي في المقام الأول".

وأضاف: "إن هذه المركبة هي دليل على أن العالم لم ينسَ أطفال غزة"، لافتا إلى أنها "ليست مجرد مركبة، إنها رسالة تعاطف وكرامة وأمل".

وللمركبة طاقم طبي، ويمكن استعمالها لفرز الحالات المرضية وهي مجهّزة لإجراء الفحوص الطبية والتشخيص والعلاج، بما في ذلك التلقيح والغرز واختبارات الكشف عن إصابات بأمراض معدية.

يفترض أن تكون العيادة المتنقلة قادرة على إجراء ما يصل إلى 200 معاينة طبية يوميا، وسيجلس الأطفال في كرسي البابا أثناء تلقيهم الرعاية.

"الأمنية الأخيرة" للبابا
في أيار 2014، زار البابا فرنسيس عمّان وبيت لحم والقدس، في ثاني جولة دولية له كحبر أعظم، واستخدم "السيارة البابوية" في جولته في بيت لحم، حيث حيّا الحشود المتجمعة في ساحة المهد.

والسيارة من نوع ميتسوبيشي وهي هدية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد سلّمت للرهبان الفرنسيسكان بعد تحويلها إلى عيادة متنقلة.

وفي 21 نيسان توفي البابا فرنسيس عن 88 عاما، وكانت أمنيته الأخيرة تحويل السيارة البابوية إلى عيادة طبية متنقلة لأطفال غزة، وفق ما أورد الموقع الإخباري الرسمي للفاتيكان.

تولّت جمعية "كاريتاس" الخيرية التابعة للفاتيكان عملية تحويل المركبة وتجهيزها بتكلفة بلغت 15 ألف دولار وبمساعدة ميكانيكيين فلسطينيين، وتم إغلاق الجوانب المفتوحة بواجهات زجاجية.

وقال الأمين العام لـ"كاريتاس" في السويد بيتر برونه إن "أطفال غزة كانوا قريبين جدا إلى قلب البابا، سيجلسون في مقعد البابا وسيعاملون كأنهم الشخصية الأكثر أهمية على الأرض".

لكن، لم يحدد بعد موعد لحصولها على تصريح إسرائيلي لدخول غزة.

وقال الأمين العام لمنظمة كاريتاس أليستر داتون :"على غرار كل المساعدات الإنسانية، نحن بحاجة ماسة إلى دخول غزة، ونعمل عبر القنوات الرسمية لإدخالها بأسرع وقت ممكن".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout