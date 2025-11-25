أكسيوس: ترمب أبلغ مستشاريه أنه يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو

A + A -

قال موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يخطط للتحدث بشكل مباشر مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك رغم تصنيف الولايات المتحدة لمادورو على أنه زعيم «منظمة إرهابية».وذكر (أكسيوس) أن قرار ترمب تطور مهم في دبلوماسيته تجاه فنزويلا، وقد يكون مؤشرا على أن أي ضربات صاروخية أو عمل عسكري أميركي مباشر على الأرض في فنزويلا ليس وشيكا. وأضاف أن ما لا يقل عن 83 شخصا قتلوا في 21 ضربة صاروخية على قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات خلال العمليات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، والتي تعرف باسم «عملية الرمح الجنوبي».وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ(أكسيوس) «لدينا عمليات سرية، لكنها لا تهدف لقتل مادورو. إنها تهدف لوقف تهريب المخدرات». وقال مسؤول أميركي إنه لم يتم تحديد موعد لاتصال بين ترمب ومادورو، والذي لا يزال «في مرحلة التخطيط».وردا على سؤال عن إمكانية إرسال قوات أميركية لضرب فنزويلا، قال ترمب الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد أي شيء، لكنه استدرك قائلا إنه قد يتحدث إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرغم من أنه ألحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة، على حد قوله.