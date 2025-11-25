مقتل فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو أحد أفراد أسرتها حول العالم

A + A -

أظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أنه تم قتل سيدة أو فتاة على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة كل نحو 10 دقائق خلال العام الماضي.وأصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أحدث تقرير بشأن عمليات قتل الإناث - قتل النساء أو الفتيات بسبب جنسهن - أمس (الاثنين).وأشار التقرير إلى أن نحو 83 ألف سيدة وفتاة تعرضت للقتل العمد في أنحاء العالم خلال 2024. وقالت الهيئات الأممية لدى إصدارها التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، إن نحو 60 في المائة من هذه الوقائع، كان منفذ عملية القتل أحد أفراد الأسرة أو شريكاً.وعلى النقيض، فإن 11 في المائة من عمليات قتل الذكور كانت على يد أحد الأقارب أو الشركاء.وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن عمليات قتل الإناث شائعة في منطقة أفريقيا، التي شهدت أعلى حالات قتل للإناث خلال عام 2024، بلغت 22 ألفاً و600 حالة، أعقبتها منطقة آسيا بواقع 17 ألفاً و400 حالة، في حين سجلت منطقة الأميركتين 7700، وأوروبا 2100، وأوقيانوسيا 300 حالة.