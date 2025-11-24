عراقجي يزور باريس في هذا التّاريخ!

A + A -

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء في باريس نظيره الايراني عباس عراقجي ويبحث معه الملف النووي الايراني، إضافة الى مصير مواطنين فرنسيين اثنين لا يزالان في السفارة الفرنسية في إيران، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين، وبحسب "فرانس برس".

وقالت الخارجية "في إطار استمرار المباحثات مع السلطات الايرانية منذ أشهر عدة حول البرنامج النووي الايراني والقضايا الإقليمية وملفاتنا الثنائية، يتوجه وزير الخارجية عراقجي الأربعاء الى فرنسا حيث يلتقي وزير الخارجية"، لافتة الى أنها ستكون "فرصة لدعوة إيران الى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".