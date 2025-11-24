living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ديفيد كاميرون يكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا

24
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وعن تلقيه علاجاً للمرض، داعياً الحكومة البريطانية لتطبيق برنامج فحص للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا المرض.

وفي تصريحات لصحيفة «التايمز»، قال كاميرون (59 عاماً) إن زوجته أصرت على خضوعه لفحص طبي بعد استماعهما لمقابلة إذاعية على إذاعة «بي بي سي» مع رجل الأعمال نيك جونز، الذي كان يدعو إلى إجراء المزيد من الفحوصات للرجال بعد تشخيص إصابته بالمرض.

وأضاف أنه خضع لاختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، الذي يبحث عن البروتينات المرتبطة بالمرض، وكانت النتيجة مرتفعة، فخضع لاحقاً لفحص بالرنين المغناطيسي، ولخزعة كشفت عن إصابته بالسرطان.

وخضع كاميرون للعلاج البؤري، الذي يستهدف المنطقة التي يوجد فيها الورم باستخدام طرق مثل الموجات فوق الصوتية لتدمير الخلايا السرطانية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني السابق الحكومة إلى الاهتمام بتطبيق برنامج فحص للكشف المبكر عن الحالات، عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

وقال: «أريد أن أعلن عن ذلك. أريد أن أضيف اسمي إلى القائمة الطويلة للمطالبين ببرنامج فحص مُستهدف. لا أحب مناقشة مشاكلي الصحية الشخصية، لكنني أشعر أنه يجب عليّ ذلك. لنكن صريحين. الرجال ليسوا بارعين في الحديث عن صحتهم».

ويُعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الذكور في المملكة المتحدة، حيث يُسجل نحو 55 ألف حالة جديدة سنوياً.

ولا يوجد حالياً برنامج فحص لسرطان البروستاتا في المملكة المتحدة بسبب المخاوف بشأن دقة اختبارات مستضد البروستاتا النوعي (PSA).

لكن تصريحات كاميرون تأتي بعد أيام من بدء تجربة ضخمة في البلاد، تهدف إلى اختبار أكثر تقنيات الفحص الواعدة لهذا المرض.
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout