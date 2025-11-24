ديفيد كاميرون يكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا

A + A -

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وعن تلقيه علاجاً للمرض، داعياً الحكومة البريطانية لتطبيق برنامج فحص للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا المرض.وفي تصريحات لصحيفة «التايمز»، قال كاميرون (59 عاماً) إن زوجته أصرت على خضوعه لفحص طبي بعد استماعهما لمقابلة إذاعية على إذاعة «بي بي سي» مع رجل الأعمال نيك جونز، الذي كان يدعو إلى إجراء المزيد من الفحوصات للرجال بعد تشخيص إصابته بالمرض.وأضاف أنه خضع لاختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، الذي يبحث عن البروتينات المرتبطة بالمرض، وكانت النتيجة مرتفعة، فخضع لاحقاً لفحص بالرنين المغناطيسي، ولخزعة كشفت عن إصابته بالسرطان.وخضع كاميرون للعلاج البؤري، الذي يستهدف المنطقة التي يوجد فيها الورم باستخدام طرق مثل الموجات فوق الصوتية لتدمير الخلايا السرطانية.ودعا رئيس الوزراء البريطاني السابق الحكومة إلى الاهتمام بتطبيق برنامج فحص للكشف المبكر عن الحالات، عندما يكون العلاج أكثر فعالية.وقال: «أريد أن أعلن عن ذلك. أريد أن أضيف اسمي إلى القائمة الطويلة للمطالبين ببرنامج فحص مُستهدف. لا أحب مناقشة مشاكلي الصحية الشخصية، لكنني أشعر أنه يجب عليّ ذلك. لنكن صريحين. الرجال ليسوا بارعين في الحديث عن صحتهم».ويُعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الذكور في المملكة المتحدة، حيث يُسجل نحو 55 ألف حالة جديدة سنوياً.ولا يوجد حالياً برنامج فحص لسرطان البروستاتا في المملكة المتحدة بسبب المخاوف بشأن دقة اختبارات مستضد البروستاتا النوعي (PSA).لكن تصريحات كاميرون تأتي بعد أيام من بدء تجربة ضخمة في البلاد، تهدف إلى اختبار أكثر تقنيات الفحص الواعدة لهذا المرض.