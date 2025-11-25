living cost indicators
تبرير غريب من بولسونارو لمحاولة كسر سوار مراقبته الإلكتروني

25
NOVEMBER
2025
نفى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو محاولته الهروب من الإقامة الجبرية، موضحا أمام جلسة استماع يوم الأحد أنه أتلف سوار المراقبة الإلكتروني المثبت على كاحله بسبب "هلوسات" ناجمة عن تناول أدوية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المحكمة العليا في البرازيل أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أتلف سوار كاحله الإلكتروني مستخدما "كاوية لحام" قبل ساعات من اعتقاله.

ويظهر بولسونارو في المقطع وهو يخبر رجل شرطة أنه وضع "كاوية لحام" على الجهاز "بدافع الفضول".

وتبدو الطبقة البلاستيكية المغلفة للجهاز محترقة، فيما أكد الشرطي أن الجزء الأساسي من الآلية لم يتضرر.

وعندما سئل عما إذا كان قد استخدم مكواة، أجاب: "لا، استخدمت كاوية لحام"، وأكد بولسونارو أنه لم يحاول نزع السوار.

وبحسب محضر جلسة يوم الأحد الذي نقلته موقع "جي 1" الإخباري، قال بولسونارو للقاضي إنه أصيب بـ"حالة من الارتياب" بسبب الدواء وبدأ العبث بالجهاز بعد منتصف الليل، قبل أن "يعود إلى رشده" ويتوقف.

وأكد الرئيس البرازيلي السابق للمحققين أنه لم يحاول قطع السوار ولم تكن لديه أي خطة للفرار.

وكان الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس الماضي لانتهاكه أوامر المحكمة.

وتم احتجازه صباح السبت بعدما أطلق السوار إنذارا بعد منتصف الليل بقليل، ما أثار شكوك المحققين بشأن حدوث عبث بالجهاز.

وأفاد القاضي ألكسندر دي مورايس بأن وقفة احتجاجية ليلية كان من المقرر أن ينظمها أنصار بولسونارو بقيادة ابنه فلافيو، كان من شأنها أن تحدث فوضى تساعد الرئيس السابق على الهروب، ربما إلى سفارة صديقة قريبة.

وأمر مورايس بالاحتجاز الوقائي، مبررا ذلك بوجود خطر هروب وتهديد للنظام العام.

ويأتي هذا الاعتقال بشكل منفصل عن الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بسجن بولسونارو لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب عقب هزيمته في انتخابات عام 2022.

ولا يزال الحكم غير نهائي، وكان من المتوقع تنفيذه في الأسبوع المقبل.

ولم يقدم محامي بولسونارو تفسيرا للتلف الذي أصاب الجهاز، واتهم السلطات بتقديم رواية محرفة للوقائع.
Skynews
