الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تصعّد بالقطاع... وتقتل 21 فلسطينياً

الشرق الأوسط السعودية: القاهرة : محمد محمود غزة:

غداة يوم دامٍ شهد مقتل أكثر من عشرين فلسطينياً وعمليات اغتيال عدة، بحث وفد من حركة «حماس» في القاهرة، أمس، سُبل تثبيت «اتفاق غزة»، الذي تم التوصل إليه قبل شهرين تقريباً، وفق خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونالت دعماً عربياً ودولياً وأممياً.

وقالت «حماس» في بيان، إنها جدّدت خلال لقائها مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، التزامها تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طالبت بوقف «الخروقات الصهيونية المستمرة التي تهدد بتقويض الاتفاق».

كما أفادت الحركة بأنها ناقشت مع الجانب المصري سبل حل قضية مقاتليها الموجودين في أنفاق رفح بشكل عاجل، مضيفة أن التواصل معهم انقطع.

وتعرّضت الهدنة في غزة إلى هزة جديدة، السبت؛ إذ صعّدت إسرائيل وقتلت 21 فلسطينياً على الأقل، وفق الدفاع المدني في القطاع.