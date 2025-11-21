living cost indicators
“رويترز”: مبعوثو مجموعة الـ 20 اتفقوا على مسودة إعلان القادة من دون إسهام أميركا

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، إن مبعوثي مجموعة العشرين اتفقوا على مسودة إعلان القادة قبل قمة مقرّرة يومي السبت والأحد في جوهانسبرغ، دون إسهام الولايات المتحدة.

وذكر مصدر مطلع، في حديث لـ “رويترز”، أن دول المجموعة أدرجت إشارات إلى “تغير المناخ” في مسودة الإعلان في تحد لواشنطن، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة اعترضت في وقت سابق على ذكر تغير المناخ.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت مقاطعتها للقمة التي ستُعقد يومي السبت والأحد، وذلك بسبب خلافات مع الدولة المضيفة جنوب أفريقيا.

كذلك، كان ترامب قال إنه لن يحضر أول قمة لمجموعة العشرين في أفريقيا بسبب مزاعم، تم دحضها على نطاق واسع، بأن حكومة الدولة المضيفة ذات الأغلبية السوداء تضطهد الأقلية البيضاء.

ورفض ترامب أيضاً جدول أعمال الدولة المضيفة، المتمثل في تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع الكوارث المناخية المتفاقمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف ديونها المفرطة.

كما قال مسؤول كبير في إدارة ترامب: “من التقاليد الراسخة في مجموعة العشرين إصدار مخرجات بتوافق الآراء فقط، ومن المخجل أن تحاول حكومة جنوب أفريقيا الآن الخروج على هذه الممارسة المعتادة على الرغم من اعتراضاتنا المتكررة”.

{{article.title}}
