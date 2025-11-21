إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تصدر تحذيراً للرحلات الجوية إلى فنزويلا

A + A -

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذيرا محدثا بشأن الرحلات الجوية إلى فنزويلا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة أنه “تم نصح مشغلي الطائرات بالحذر عند التحليق في منطقة معلومات الطيران مايكويتيا (SVZM FIR) على جميع الارتفاعات، بسبب تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها”.

وأضاف البيان: “قد تشكل التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق، ومراحل الإقلاع والهبوط، و/أو المطارات والطائرات على الأرض”.

ووفقا للإشعار، يجب على شركات الطيران إخطار إدارة الطيران الفيدرالية قبل 72 ساعة من دخول الطائرات إلى الولايات المتحدة أو مغادرتها منها. واختتمت الرسالة: “أبلغوا عن أي حوادث بشأن السلامة/الأمن تمت ملاحظتها/التعرض لها أثناء العمل في المجال الجوي المتأثر إلى مركز عمليات واشنطن التابع لإدارة الطيران الفيدرالية”.

وتم إصدار البيان بالتزامن مع بيان بشأن زيادة التداخل في نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية في منطقة معلومات الطيران مايكويتيا. وجاء في البيان: “منذ ايلول 2025، كانت هناك زيادة في التداخل في نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية في منطقة معلومات الطيران مايكويتيا (SVZM FIR)، بالإضافة إلى نشاط متعلق بزيادة الاستعداد العسكري الفنزويلي”.

وأضاف: “أبلغت بعض الطائرات المدنية مؤخرا عن تداخل في نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية أثناء عبورها منطقة SVZM FIR، مما تسبب في بعض الحالات في آثار مستمرة طوال الرحلة. ويمكن لمشوشات ومزيفي نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية أن يؤثروا على الطائرات حتى مسافة 250 ميلا بحريا، ويمكن أن يؤثروا على مجموعة واسعة متنوعة من معدات الاتصال والملاحة والمراقبة والسلامة الحرجة على الطائرات”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، منذ أوائل ايلول، أجرت فنزويلا عدة مناورات عسكرية وأمرت بتعبئة جماعية لآلاف القوات العسكرية واحتياطيها”، مشيرا إلى أنه “بينما لم تعبر فنزويلا في أي لحظة عن نية لاستهداف الطيران المدني، فإن الجيش الفنزويلي يمتلك طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة أسلحة متعددة قادرة على الوصول إلى ارتفاعات تشغيل الطائرات المدنية أو تجاوزها، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على الارتفاعات المنخفضة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمدفعية المضادة للطائرات”.

واختتم البيان: “ستواصل إدارة الطيران الفيدرالية مراقبة بيئة المخاطر للطيران المدني الأمريكي العامل في المنطقة وإجراء التعديلات، حسب الاقتضاء، لحماية الطيران المدني الأمريكي.”

يأتي هذا التحذير بعد عدة ضربات شنتها الولايات المتحدة على قوارب يُزعم أنها تشارك في الاتجار بالمخدرات.