"بددنا الغيمة السوداء"... ترامب: حزب الله ليس في وضع جيد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أن حزب الله في لبنان "ليس في وضع جيد"، معتبرًا أنّ الولايات المتحدة "بددت الغيمة السوداء في الشرق الأوسط عبر تقليص حجم إيران".

وأشار ترامب إلى أنّه "ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران"، في ظلّ التطورات الإقليمية الأخيرة.

وفي الملف الأوكراني، رأى ترامب أنّ "هذا هو الوقت المناسب لكييف من أجل وقف الحرب"، محذّرًا من أنّ أوكرانيا ستخسر حتمًا الأجزاء المتبقية من دونباس إذا استمرت الحرب.

وختم ترامب لافتًا إلى أنّ على أوكرانيا الموافقة على خطة السلام بحلول يوم الخميس.