"أكسيوس": البيت الأبيض يضغط على زيلينسكي ليوقع الاتفاق بشأن وقف الحرب قبل 27 تشرين الثاني

21
NOVEMBER
2025
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للتفاوض والبيت الأبيض يضغط ليوقع الاتفاق قبل 27 تشرين الثاني"، بشأن وقف الحرب مع روسيا.


وكان، أعلن زيلينسكي، "أننا نواجه إحدى أصعب اللحظات في تاريخنا إما القبول بـ28 نقطة صعبة أو مواجهة شتاء قاس للغاية"، في تعليق على خطة سلام مكونة من 28 بندًا، صاغها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.


وجاء في الخطة دعوة لأوكرانيا إلى التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد لروسيا التي ستعود إلى مجموعة الثماني للدول الأكثر تقدمًا على المستوى الاقتصادي.

وأوضح زيلينسكي "أننا سنعمل بهدوء مع أميركا وجميع الشركاء وسيكون هناك بحث بناء عن الحلول"، و"نتعرض لضغوط شديدة لدفعنا إلى اختيار بالغ الصعوبة"، مشيرًا إلى أنّه "إما أن نخسر كرامتنا الوطنية أو نخسر شريكا أساسيا".

وقال: "العالم ينتظر ردنا لكنني قدمت جوابي حين أقسمت قبل سنوات أن أدافع عن سيادة البلاد وحقوق مواطنينا"، مضيفًا: "سنقدم حججنا ونقترح البدائل لحرمان روسيا من فرصة اتهامنا بعرقلة السلام".

