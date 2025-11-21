living cost indicators
إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.. وشابين في الضفة

21
NOVEMBER
2025
قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل، الجمعة، 5 مسلحين فلسطينيين في منطقة خاضعة لسيطرته في جنوب قطاع غزة.


يأتي ذلك بعد يومين متتاليين من الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية على القطاع، والتي وقعت على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل مما يسمى الخط الأصفر الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل، رصدت القوات 5 إرهابيين خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض في شرق رفح، شرق الخط الأصفر".

وأضاف أن المسلحين "اقتربوا من قوات الجيش المنتشرة في جنوب غزة، وشكلوا تهديدا مباشرا لها. وعلى إثر ذلك، قام سلاح الجو الإسرائيلي بالقضاء على الإرهابيين".


وفي السياق، قُتل شابان فلسطينيان خلال الليل برصاص قوات إسرائيلية في بلدة كفر عقب في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي ولا الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بعمليات في المنطقة، على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل خلال الليل جريحَين من كفر عقب إلى المستشفى، أحدهما لديه "إصابة خطيرة جدا بالرصاص"، والآخر "بالرصاص الحي بالصدر".

وكفر عقب الواقعة في الجهة الفلسطينية من جدار الفصل الذي بنته إسرائيل، تُعدّ من الناحية الإدارية جزءا من القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل.

لكن البلدة لا تتلقى خدمات فعلية من بلدية القدس بسبب الجدار، ولا من مدينتَي رام الله والبيرة القريبتين.

{{article.title}}
