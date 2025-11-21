living cost indicators
"كانت تنفّذ مناورة استعراضية قبل أن تهوي بشكل مفاجئ".. بالفيديو- تحطّم مقاتلة هندية خلال عرض جوي في دبي!

21
NOVEMBER
2025
شهد معرض دبي الدولي للطيران حادثاً لافتاً تمثّل في تحطّم مقاتلة هندية من طراز "تيجاس" خلال عرض جوي، بحسب ما أعلنت القوات الجوية الهندية، مؤكدة أنّه يجري التحقق من ملابسات الحادث وأسبابه.

 

وتُعدّ "تيجاس" طائرة قتالية هندية الصنع، تُسوَّق في الهند كأحد أبرز المشاريع الوطنية للنهوض بالصناعة العسكرية. وقد أثار سقوطها خلال عرض رسمي في الخارج موجة تعليقات، وسط حديث عن أنّ الحادث يشكّل «ضربة كبيرة لسمعة الصناعات الدفاعية الهندية»، خصوصاً أن الطائرة تُقدَّم كمنصة قتالية صاعدة ضمن برنامج وطني استراتيجي.

 

وتداول ناشطون ومراقبون مقاطع من موقع الحادث، مشيرين إلى أن المقاتلة كانت تنفّذ مناورة استعراضية قبل أن تهوي بشكل مفاجئ. ولم تُعلن القوات الجوية الهندية حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأسباب الفنية أو التقنية المحتملة.

 

وتشارك الهند بانتظام في معارض الطيران الدولية للترويج للصناعات العسكرية المحلية، ويُعدّ ظهور "تيجاس" في معرض دبي جزءاً من حملة تسويق واسعة للطائرة في الأسواق الخارجية.

 

 

