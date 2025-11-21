living cost indicators
تحقيق صادم: كان بالإمكان تجنب الإغلاق خلال "كوفيد-19"

21
NOVEMBER
2025
خلص تحقيق أجرته السلطات البريطانية إلى أنه كان يمكن تجنب الإغلاق الكامل، وإنقاذ آلاف الأرواح خلال فترة فيروس "كوفيد-19"، لو تم فرض تدابير صارمة قبل 16 مارس 2020.

وقدمت رئيسة التحقيق، بارونس هاليت، التقرير الثاني ضمن تحقيق متعدد المراحل يعرض القرارات الأساسية التي اتخذتها الحكومة خلال الجائحة.

وقالت هاليت، الخميس، إنه لو تم فرض قيود صارمة قبل 16 مارس لما كانت هناك حاجة إلى الإغلاق الكامل، وفقا لما ذكرته صحيفة "تلغراف".

وكشف التحقيق أن استجابة الحكومات الأربع في بريطانيا لجائحة "كوفيد-19" كانت "قليلة للغاية ومتأخرة جدا"، مؤكدا أنه كان يمكن إنقاذ آلاف الأرواح، بما في ذلك 23 ألف حالة في إنجلترا.

وأشار التقرير إلى أن "ثقافة سامة وفوضوية" في قلب الحكومة أدت إلى تأخير الاستجابة للجائحة، مما جعل الإغلاق أمراً لا مفر منه.

وذكرت الوثيقة إن الحكومة "فشلت في تقييم حجم التهديد وسرعة الاستجابة التي يتطلبها في الفترة الأولى من عام 2020، رغم العلامات الواضحة لانتشار الفيروس عالمياً".

وانتقد التحقيق "فشل" حكومة بوريس جونسون في تقييم التأثير الاقتصادي للإغلاق، وتأثير إغلاق المدارس على تعليم الأطفال ورفاهيتهم، وزيادة العنف المنزلي.

وقدمت هاليت 19 توصية في التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 1531 صفحة، وتشمل تحسين طرق التقييم والاستجابة، ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان.

Skynews
{{article.title}}
