فيديو.. ترامب ورونالدو يلعبان كرة القدم داخل البيت الأبيض

21
NOVEMBER
2025
شارك الرئيس الأميركي، الخميس، مقطع فيديو معدلا بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم داخل المكتب البيضاوي، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويظهر الفيديو، رونالدو وترامب داخل المكتب البيضاوي وهما يلعبان كرة القدم، يقومان بمراوغات، وتمريرات ويدوران حول الطاولة وسط الغرفة.

وكان اللاعبان يحاولان رفع الكرة بالركبة والمحافظة عليها في الهواء مع ابتسامة هادئة.

وفي النهاية قام ترامب بحركة دورانية سريعة لقطع الكرة، قبل أن يركلها باتجاه الكاميرا لتتحطم الشاشة، وينتهي الفيديو.

وعلق ترامب على الفيديو قائلا: "رونالدو شخص رائع، استمتعت باللقاء معه في البيت الأبيض، ذكي حقا وموهوب".

وحل رونالدو ضيفا في عشاء أقامه ترامب، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

وقال ترامب على هامش حفل العشاء: "يتواجد في القاعة هنا مجموعة من أكبر قادة العالم، وفي عالم الأعمال والرياضة".

وأضاف الرئيس الأميركي مازحا: "كما تعلمون، ابني الأصغر (بارون) من أشد المعجبين برونالدو، وأعتقد أن احترامه لي زاد بشكل كبير بسبب هذه الزيارة".

ومنح ترامب رونالدو هدية عبارة عن صندوق خشبي فاخر يحتوي على مفتاح ضخم من النحاس الأصفر يعرف باسم "مفتاح المكتب الأبيض".

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو


وبعد انتهاء الزيارة، شكر النجم البرتغالي ترامب على استقباله ف البيت الأبيض، ونشر ثلاث صور تجمعه بزوجته جورجينا رودريغيز والترمب، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Skynews
