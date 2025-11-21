إنقاذ 170 متسلقاً على جبل سيميرو بإندونيسيا بعد ثوران بركاني

A + A -

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم (الخميس)، إنها ساعدت أكثر من 170 متسلقاً، الذين علقوا قبل يوم جراء ثوران جبل سيميرو بشكل مفاجئ، على العودة إلى مناطق آمنة، حيث إن النشاط الزلزالي لأعلى جبل بركاني في جزيرة جاوا أشار إلى أن الثوران سوف يستمر.

بدأ نحو 178 شخصاً، بمَن في ذلك المتسلقون والحمالون والمرشدون ومسؤولو السياحة والسياح، صعود الجبل البالغ ارتفاعه 3676 متراً في مقاطعة لوماجانغ بإقليم جاوا الشرقية، أمس (الأربعاء)، ثم تقطَّعت بهم السبل في منطقة التخييم رانو كومبولو، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال برياتين هادي ويجايا، رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «إنهم سالمون، ويتلقون المساعدة على العودة».

وقال رئيس وكالة الجيولوجيا الإندونيسية، محمد وافد، إن جبل سيميرو في إقليم جاوا الشرقية أطلق سحباً حارقة من الرماد الساخن، ومزيجاً من الصخور والحمم والغاز التي وصلت لمسافة 13 كيلومتراً عند منحدراته، من منتصف النهار إلى وقت الغسق، أمس (الأربعاء).

بينما ارتفع عمود سميك من السحب الحارقة لمسافة كيلومترين في الهواء، مما دفع العلماء إلى رفع إنذار البراكين إلى أعلى مستوى.