"مفاجأة" في خطة إنهاء حرب أوكرانيا..

A + A -

أكد مسؤول أميركي، الخميس، تقريرا إعلاميا يفيد بأن مسودة اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا تتضمن التزاما من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، متعهدين بالرد على أي هجمات مستقبلية ضدها.

وأورد تقرير موقع أكسيوس أن "أي هجوم عسكري كبير ومتعمد ومستمر في المستقبل من جانب روسيا على أوكرانيا سيعتبر هجوما يهدد السلام والأمن في منطقة عبر الأطلسي، وسترد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها وفقا لذلك، بما فيه استخدام القوة العسكرية".

خطة ترامب

إلى ذلك، تتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التنازل عن أراض لصالح روسيا وتقليص حجم جيش كييف، وفقا لمسودة مقترح جرى تداولها.

وسيمنع المقترح أيضاً التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو انتصار كبير لموسكو، التي تعتبر التحالف تهديدا محتملا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا.

وتتضمن المسودة أيضا مسارا لإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الرفع المستقبلي للعقوبات.

كما ستعود روسيا إلى ما كان يعرف سابقا باسم مجموعة الثماني، والتي تشمل العديد من أكبر الاقتصادات في العالم.