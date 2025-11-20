زلزال ضرب هذا البلد.. ومناشدة للسكان للبقاء في حالة تأهب واستعداد!

A + A -

ضرب زلزال بلغت قوته 6 على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزيرة سيرام في إندونيسيا، وفق ما أعلنه مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ).

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 136 كيلومترا، مما يقلل عادة من احتمالية حدوث أضرار واسعة النطاق.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال، فيما لا تزال السلطات المحلية تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وناشدت الجهات المختصة السكان بالبقاء في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي هزات ارتدادية محتملة، في حين تواصل فرق الطوارئ تقييم الوضع في المنطقة.