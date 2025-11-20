living cost indicators
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في أوروبا ضد "حماس"

كشف جهاز "الموساد" الإسرائيلي، الأربعاء، تفاصيل تتعلق بإعداد حركة "حماس" لخلايا في القارة الأوروبية من أجل تنفيذ عمليات على أهداف إسرائيلية ويهودية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن العملية التي نفذها جهاز "الموساد" والتي كشفت عن "بنى تحتية إرهابية أنشأتها قيادة حماس في عمق القارة الأوروبية"، تمت بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والنمسا.

ووفق تقرير القناة، فقد نفذت هذه الجهات سلسلة من عمليات "مكافحة الإرهاب المعقدة"، والتي أسفرت عن اعتقال عناصر إرهابية، وكشف مخازن أسلحة كانت معدّة لاستخدامها من قبل خلايا التنظيم، لاستهداف مدنيين في اللحظة المحددة.

وأشارت القناة إلى أنه في عملية خاصة نفذتها أجهزة الأمن والاستخبارات النمساوية في فيينا خلال شهر سبتمبر الماضي، تم الكشف عن مخبأ أسلحة تمت مصادرته لاحقا، حيث وُجدت في داخله مسدسات ومعدات وأدوات تفجير.

وخلال التحقيق مع المتورطين، تبيّن أن الأسلحة والمواد التي تم إخفاؤها في هذا المخبأ تعود إلى محمد نعيم، نجل القيادي البارز في المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة باسم نعيم، وهو شخصية مقربة من خليل الحية، أحد أبرز قادة الحركة في القطاع، وفقما ذكرت القناة الإسرائيلية.

واعتبرت القناة أن تعبئة الأجهزة الأمنية الأوروبية لتنفيذ هذه العملية يعبّر عن إدراك دولي متزايد لحجم التهديد المتنامي الذي تمثله حماس، كما يظهر توسع الجهود الأوروبية في المستوى القانوني والسياسي لمواجهة نشاط الحركة في مجال التحريض والتطرف، إلى جانب الشبكات المرتبطة بها، بما في ذلك جمعيات ومؤسسات تستخدمها الحركة لجمع الأموال وتجنيد العناصر الإرهابية.

واختتمت القناة تقريرها قائلة إنه منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، تعمل حماس بشكل مكثف على بناء بنى تحتية وتجنيد خلايا إرهابية في أوروبا ومناطق أخرى، على غرار ما يقوم به النظام الإيراني ووكلاؤه.

Skynews
{{article.title}}
