اتهام رجل في شيكاغو بإشعال النار في امرأة داخل قطار

وجه المدعون الفيدراليون يوم الأربعاء اتهاما لرجل بإشعال النار في امرأة في أحد قطارات شيكاغو، ووصفوا ذلك بأنه هجوم إرهابي.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع مساء يوم الإثنين داخل قطار "بلو لاين" (الخط الأزرق).

وتقول إفادة محقق فيدرالي قدمت بشأن اعتقال لورانس ريد إنه كان يجلس في الجزء الخلفي من عربة القطار عندما اقترب من المرأة وهي تجلس وظهرها إليه.

وقالت الإفادة الخطية بأنه أزال غطاء زجاجة مشروب بلاستيكية ثم سكب على المرأة ما يعتقد أنه بنزين.

ثم ركضت المرأة إلى الجزء الخلفي من عربة القطار.

وأشعل ريد الزجاجة، واقترب من المرأة وأشعل فيها النار، بحسب الإفادة الخطية.

وتم اتهام ريد (50 عاما) وهو من مدينة شيكاغو بتهمة فيدرالية تتمثل في ارتكاب هجوم إرهابي وأعمال عنف أخرى ضد نظام النقل الجماعي.

وأوضحت الشرطة أنه عندما توقف القطار في محطة "كلارك آند ليك" بوسط المدينة، ابتعد ريد وسقطت المرأة على الأرض.

ووفق السلطات فقد تم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة حرجة وهي مصابة بحروق شديدة في رأسها وجسدها.

ولا تظهر سجلات المحكمة الفيدرالية ما إذا كان ريد لديه محام يمثله في القضية الفيدرالية.

وذكرت وسائل إعلام في شيكاغو أن ريد صرخ وكان مزعجا أثناء مثوله الأول أمام محكمة فيدرالية بعد ظهر الأربعاء.