لبنان أمام "سيناريو قاتم".. قلق يتصاعد بسبب رواية إسرائيل

20
NOVEMBER
2025
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر غربي في بيروت قوله، إن لبنان يخشى من أن تكون إسرائيل والولايات المتحدة، تجهزان الأرضية لتبرير عملية عسكرية واسعة النطاق، قد يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المستقبل القريب.

وأضاف المصدر، أن هناك اعتقاد لبناني أن التبرير سيكون الادعاء بأن الجيش اللبناني لا يقوم بدوره ويتلكأ في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله والمنظمات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من خلال محاولته إعادة بناء قدراته في جنوب لبنان، على بُعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.

وقال الجيش في بيان إن "حزب الله يعمل على إعادة ترميم قدراته في قرية بيت ليف الجنوبية، وذلك في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف أنه رصد "عشرات البنى التحتية الإرهابية داخل القرية، بما في ذلك مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله"، مشيرا إلى أن بعض هذه المواقع موجود داخل منازل مدنيين.

وعصر الأربعاء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدتي عيناتا وطير فلسيه في جنوب لبنان، بعد تهديده باستهدافهما.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا ضمن حي سكني في بلدة عيناتا، ما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المحيطة، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة طير فلسيه، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدتي دير كيفا وشحور، وسط تحليق على علو منخفض في القطاع الشرقي، فيما هدد الجيش الإسرائيلي بقصف مبان في بلدتي طير فلسيه وعيناتا.

وساد توتر وحذر شديدان في منطقة صور جنوب لبنان، عقب الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل في بلدتي شحور ودير كيفا.

Skynews
