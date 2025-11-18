«داعش في غرب أفريقيا» يعلن قتل لواء نيجيري

A + A -

أعلن تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الاثنين، أنه قتل لواء نيجيريّاً يقود القتال ضد الجماعات المسلحة في منطقة بحيرة تشاد المضطربة.

وفي منشور على قناة أعماق التابعة لـ«داعش»، أعلن التنظيم أن مقاتليه قتلوا ضابطاً كبيراً في الجيش النيجيري بعد كمين ناجح نصبوه لقوة عسكرية في شمال البلاد السبت.

وأرفق المنشور بصورتين إحداهما تظهر اللواء إم أوبا جالساً على الأرض، والأخرى جالساً في مكتبه قبل أسره.

وإذا تم تأكيد ذلك، فإن أوبا سيكون الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل منذ عام 2021 في الحرب المتواصلة ضد المتشددين في البلاد.

واختفى قائد اللواء الخامس والعشرين للجيش النيجيري في بلدة دامبوا الجمعة، بعدما تعرضت قافلة للجيش لكمين نصبه مقاتلو تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» قرب بلدة واجيركو في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

ونفى الجيش النيجيري السبت، تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أسر أوبا، ووصفها بأنها «روايات كاذبة»، مصراً على أنه عاد إلى القاعدة بعد الكمين الذي أسفر عن مقتل جنديين ومقاتلَين من ميليشيا تساعد الجيش في محاربة المتشددين.

وقال مصدر استخباراتي نيجيري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ليل الأحد، إن أوبا أُسر مع 16 جندياً، وإنهم يتوقعون «السيناريو الأسوأ».

وأضاف المصدر أن تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، «ترك هاتفه لفترة كافية حتى يتمكن الجيش من الحصول على إحداثياته».

وتابع: «أجبروه على إجراء مكالمة فيديو مع صديقه... ثم أغلقوا الهاتف. هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، لكنها لم تعثر عليه».

وتخوض السلطات في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حرباً منذ 16 عاماً ضد جماعة «بوكو حرام» المتطرفة وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين في شمال شرقي نيجيريا.