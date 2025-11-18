زوجة ترودو السابقة تخرج عن صمتها بشأن علاقته بكاتي بيري

A + A -

كسرت صوفي غريغوار صمتها بشأن حياتها الشخصية، كزوجة سابقة لرئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الذي يعيش علاقة عاطفية مع المطربة الشهيرة كاتي بيري.

وخلال ظهورها مؤخرا في بودكاست، طرحت للنقاش العلاقة بين ترودو (54 عاما) والمطربة الأميركية صاحبة الـ41 عاما، وأشارت مقدمة البودكاست أرلين ديكنسون إلى إعجابها بقدرة الزوجة السابقة (50 عاما) على الحفاظ على هدوئها.

وأوضحت غريغوار: "كما تعلمون نحن بشر والأمور تؤثر علينا. هذا أمر طبيعي".

واعترضت على وصف مقدمة البودكاست لها بأنها "أم عزباء"، قائلة: "أنا بالتأكيد لست أما عزباء. لديّ شراكة مع أب يكن حبا عميقا واهتماما كبيرا بأطفاله".

وأعلن ترودو وغريغوار انفصالهما في أغسطس 2023، بعد زواج استمر 18 عاما، علما أن لهما 3 أطفال.

وفي سبتمبر الماضي، التقطت صورة لترودو وبيري وهما يبدوان وكأنهما يحتضنان بعضهما، ثم أعلنا علاقتهما بعد أن شوهدا متشابكي الأيدي بملهى في باريس، تزامنا مع عيد ميلاد بيري في أكتوبر الماضي.

وأضافت غريغوار أنها "تدرك تماما أن الكثير من الأمور العامة قد تكون محفزات"، وقالت: "ما أفعله هو قراري. المرأة التي أريد أن أصبحها من خلال هذا هو قراري".

وتابعت: "سأسمح لنفسي بخيبة الأمل من شخص ما، وسأسمح لنفسي بالغضب والحزن. أنا أعلم يقينا أهمية الشعور بهذه المشاعر كمدافعة عن الصحة النفسية".