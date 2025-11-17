living cost indicators
عطلة تحولت كابوساً.. إغلاق فندق بعد وفاة أم وطفليها!

17
NOVEMBER
2025
أُخلي فندق في إسطنبول، بعد تسمم عائلة تركية-ألمانية، ما أدى إلى وفاة أم وطفليها، ولا يزال الأب في حالة حرجة

فيما نقل جميع نزلاء الفندق، الذي لم يُذكر اسمه، ويقع في حي الفاتح، إلى فنادق أخرى دون تحديد عددهم

كما نُقل اثنان آخران من نزلاء الفندق، أمس السبت، إلى المستشفى بعد معاناتهما من الغثيان والقيء، وفقًا لصحيفة "بيرغون".

لقضاء عطلة

في حين أفادت الشرطة بأن العائلة تركية، لكنها تقيم في ألمانيا، وجاءت إلى إسطنبول لقضاء عطلة.

,كانت العائلة المنكوية قد شعرت بتوعك، d,l الأربعاء بعد تناولها أطعمة من الفندق، وكذلك من باعة متجولين في حي "أورتاكوي" السياحي على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور.

فنُقل كل أفراد الأسرة الأربعة إلى المستشفى، لكن الطفلين، البالغين من العمر 3 و 6 سنوات، توفيا، الخميس، وقضت الأم في اليوم التالي، حسبما أعلن وزير العدل.

في حين أوضح المدير الإقليمي لوزارة الصحة التركية في إسطنبول، عبد الله إمري غونر، عبر منصة "إكس"، ليلة الجمعة، أن الأب لا يزال في "حالة حرجة".

يشار إلى أن ا المحققين كانوا اكتشفوا أن غرفة في الطابق الأرضي من الفندق عولجت مؤخرًا بمبيدات حشرية، وفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت"

هذا وألقت الشرطة القبض على موظف في الفندق وعاملين اثنين في مجال مكافحة الآفات، ما رفع عدد الأشخاص المحتجزين على صلة بالواقعة إلى 7 أفراد.

العربية
{{article.title}}
