روسيا اليوم: الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة ويحرز تقدما في زابوروجيه

16
NOVEMBER
2025
روسيا اليوم: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة يابلونوفكا في مقاطعة زابوروجيه، لتصبح تاسع مركز سكني حررته هذه المجموعة خلال الشهر الحالي.

 

وقالت الدفاع الروسية إنه خلال معركة تحرير يابلوكوفو خسرت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من الأفراد وأكثر من 10 مركبات.

 

وتتقدم القوات الروسية في عمق خطوط دفاع العدو في محور غولياي-بوليه، حيث سيطرت على منطقة دفاع أخرى للعدو تزيد مساحتها عن 6 كيلومترات مربعة.

 

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه في محور كوبيانسك في خاركوف تم القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، وتم إحباط هجومين مضادين كانا يهدفان إلى إنقاذ وحدات العدو المحاصرة.

 

وفي دونيتسك تواصل القوات الروسية تصفية تشكيلات العدو المحاصرة في محور كراسوارميسك، وقد بدأت بتطهير قرية روفنويه.

 

وصد الجنود الروس 7 هجمات شنها الجيش الأوكراني لرفع الحصار عن قواته المحاصرة في المنطقة، وقتل نحو 270 عسكريا أوكرانيا في محور كراسنوارميسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا اليوم
{{article.title}}
