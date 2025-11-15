living cost indicators
" عمليات قتل تعسفي ".. إيران تحذر!

15
NOVEMBER
2025
حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من العواقب الخطيرة لتصعيد الأنشطة العسكرية الأميريية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية على السلام والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام السيادة الوطنية لفنزويلا ووحدة أراضيها.


واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، اسماعيل بقائي في تصريح ادلى به اليوم السبت، التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الشرعية والمنتخبة في فنزويلا انتهاكًا واضحًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه.


وفي معرض إشارته إلى العديد من التقارير الصادرة عن الجهات الدولية التي تصف الهجمات الأميركية على قوارب الصيد بأنها عمليات قتل تعسفي وخارج نطاق القضاء، أكد بقائي على ضرورة الكف عن استغلال قضية مكافحة الاتجار بالمخدرات لانتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا.
كما نوه المتحد باسم الخارجية الايرانية، بمسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام نفسه في منع انتهاكات السلم والأمن الدوليين وتعزيز الأحادية العدوانية على الصعيد الدولي.

