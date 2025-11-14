living cost indicators
مباحثات مصرية سعودية حول الأوضاع في السودان وغزة

14
NOVEMBER
2025
عرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن إدانة بلاده للفظائع والانتهاكات المروِّعة التي تشهدها مدينة الفاشر السودانية، داعيًا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية.

وتناول الوزير المصري، خلال اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في السودان، جددا خلاله التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، في إطار التشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، وما تشهده من زخم متزايد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.


كما أعرب الجانبان عن الحرص المشترك على مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكدا أهمية استمرار التنسيق المصري السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والبناء عليه، مع الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.

كما استعرض الوزير المصري التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

{{article.title}}
