living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يعرض وظيفة جديدة على ناشط رغم "فضيحة الرسائل"

14
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناشطا محافظا وعرض عليه منصبا مهما في إدارته، رغم تورطه بوقت سابق في "فضيحة رسائل عنصرية".

وأعلن الناشط المحامي بول إنغراسيا، الخميس، أنه سينتقل إلى وظيفة جديدة في إدارة ترامب.

وكان إنغراسيا (30 عاما) يعمل منذ فبراير الماضي كحلقة وصل بين البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي.

لكن في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"، فقد أخبر زملاءه أنه سيغادر منصبه ليصبح نائب المستشار العام في إدارة الخدمات العامة.

ورغم أنه واجه انتقادات بسبب قلة خبرته، قال إنغراسيا إن ترامب استدعاه إلى مكتبه مساء الأربعاء ليعرض عليه الوظيفة الجديدة، كما أكد مسؤول في البيت الأبيض هذه الخطوة.

وكانت "بوليتيكو" كشفت في وقت سابق، أن إنغراسيا أدلى بتعليقات عنصرية في دردشات جماعية عامي 2023 و2024، مما دفعه لسحب ترشيحه للإشراف على وكالة رقابية حكومية الشهر الماضي.

وأفادت الصحيفة أنه قال في إحدى الرسائل: "لديّ نزعة نازية بين الحين والآخر، أعترف بذلك"، كما ذكرت أنه خضع للتحقيق بتهمة مضايقة زميل له أدنى منه رتبة.

وفي أكتوبر الماضي، رفع المحامي دعوى قضائية ضد "بوليتيكو" في مقاطعة وارن بولاية فرجينيا، بتهمة التشهير.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout