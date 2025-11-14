living cost indicators
واشنطن تشهر "الرمح الحديدي" ضد المخدرات في نصف الأرض

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، عن عملية "الرمح الجنوبي" تهدف إلى استهداف من وصفهم بأنهم "إرهابيو المخدرات".

وقال هيغسيث في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "اليوم، أعلن عن عملية الرمح الجنوبي".

وأضاف: "هذه المهمة، بقيادة قوة المهام المشتركة للرمح الجنوبي والقيادة الجنوبية، تدافع عن وطننا، وتتخلص من إرهابيي المخدرات من نصف الكرة الأرضية، وتحمي وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا. نصف الكرة الغربي هو جوار أمريكا - وسوف نحميه".

يأتي هذا الإعلان بعد وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر فورد، إلى منطقة البحر الكاريبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتقول واشنطن، إن وجودها العسكري في المنطقة يهدف إلى مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وحماية الولايات المتحدة من المخدرات غير المشروعة.

ومنذ سبتمبر الماضي، أذنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشن ضربات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة. ويقال إن الضربات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص حتى الآن.

وتعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة ترامب لم تذكر في البداية أي أساس قانوني لأفعالها.

ويعتبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي.

Skynews
{{article.title}}
