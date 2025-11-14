"بي بي سي" تعتذر لترامب وترفض تعويضه

A + A -

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن تحرير خطاب له ليبدو وكأنه دعا إلى العنف، لكنها رفضت طلبه بالتعويض.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان أنها لن تعرض البرنامج مجددا.

وذكرت بيان الهيئة أنه: "بينما تأسف (بي بي سي) بشدة على الطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، إلا أننا لا نوافق إطلاقا على وجود أساس لادعاء التشهير".

وأجبر تسريب اتهامات داخلية بالتحيز في هيئة الإذاعة البريطانية، بما في ذلك طريقة تحرير خطاب عام 2021 لدونالد ترامب في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، اثنين من أكبر المسؤولين في المؤسسة على الاستقالة ودفع ترامب إلى التهديد برفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار.

ويعرض ذلك (بي بي سي) لاحتمال استخدام أموال يدفعها مشاهدوها لتعويض الرئيس الأميركي عن خطأ ارتكبته، في وقت طالب فيه محامو ترامب (بي بي سي) بسحب برنامج بانوراما، والاعتذار للرئيس وتعويضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وإلا فستواجه الهيئة دعوى تطالب بتعويضات لا تقل عن مليار دولار.