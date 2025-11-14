living cost indicators
القبض على عرافة جمعت 46 مليون دولار عبر الاحتيال

14
NOVEMBER
2025
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، تدعي أنها خبيرة «فنج شوي»، وهي فلسفة صينية تعني فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، وعرافة بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من عملاء ضعفاء عبر الاحتيال بمدينة سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن المرأة «استغلت عملاء ضعفاء من الجالية الفيتنامية عبر إقناعهم بالحصول على قروض مالية، بناء على تنبؤاتها بوجود «ملياردير» في مستقبلهم»، وكانت تأخذ جزءاً من تلك الأموال لنفسها.

كما ألقي القبض على امرأة ثانية تبلغ من العمر 25 عاماً بتهمة مساعدة المرأة الأكبر سناً في إدارة مخطط الاحتيال، الذي قدرت الشرطة قيمته بـ70 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المرأتين أمس الأربعاء في منزل بمدينة سيدني، حيث صادرت أيضاً «وثائق مالية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى وحقائب يد فاخرة، بالإضافة إلى سبيكة ذهب تزن 40 غراماً بقيمة 10 آلاف دولار أميركي ورقائق كازينو بقيمة 6600 دولار أميركي».

الشرق الأوسط
