الديمقراطيون يطلقون رسائل مسربة عن علاقة ترامب بـ "إيبستين"

13
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة من أرشيف رجل الأعمال الراحل جيفري إيبستين، نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، عن مزاعم جديدة بشأن علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيبستين وضحايا الاتجار بالجنس.

وكتب إبستين في رسالته: "قال ترامب إنه يريدني أن أتخلى عن بطاقة عضويتي في (منتجعه) مارالاغو" في فلوريدا. وإذ أوضح إبستين أنه لم يكن يوما عضوا في المنتجع، أضاف "بالطبع، كان يعرف بشأن الفتيات، لأنه طلب من غيلاين (ماكسويل) أن تتوقف".

وتقضي البريطانية ماكسويل التي كانت شريكة حياة إبستين ومعاونته عقوبة بالسجن 20 عاما بعد إدانتها بالاستغلال الجنسي لدورها في استدراج قاصرات لحساب إبستين.

ووُجِد رجل الأعمال النيويوركي ميتا في زنزانته عام 2019 بفعل انتحاره بحسب الرواية الرسمية، قبل محاكمته.

ودأب ترامب على نفي أي علم له بنشاطات الاستغلال الجنسي التي ارتكبها إبستين، علما أنه كان صديقا له لسنوات قبل أن تتوتر علاقتهما مطلع الألفية. وأكد ترامب أن خلافهما حصل قبل سنوات من افتضاح أمر جرائم إبستين.

وفي رسالة إلكترونية أخرى نشرها على منصة "إكس" أعضاء ديموقراطيون في لجنة بارزة في مجلس النواب، وتعود إلى نيسان/أبريل 2011 موجهة إلى ماكسويل، كتب إبستين "أريدك أن تدركي أن الكلب الذي لم ينبح بعد هو ترامب".

وأضاف أن إحدى الضحايا "أمضت ساعات في منزلي معه، ولم يُذكر اسمه ولو مرة واحدة"، لتجيبه ماكسويل: "كنت أفكر في ذلك...".

البيت الأبيض: رواية زائفة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان إن "الديموقراطيين سرّبوا رسائل إلكترونية بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام الليبرالية لاختلاق رواية زائفة وتشويه صورة الرئيس ترامب".

ثم قالت خلال مؤتمر صحفي "هذه الرسائل الإلكترونية لاتثبت شيئا سوى أن الرئيس ترامب لم يفعل أي شيء سيء على الإطلاق".

تساؤلات

وقال ديموقراطيون في لجنة الرقابة بالكونغرس إن تلك الرسائل التي أمكن الاستحصال عليها من ورثة إبستين "تثير تساؤلات خطيرة بشأن دونالد ترامب ومعرفته بجرائم إبستين المروّعة".

وتثير قضية إبستين ضجة كبيرة في الولايات المتحدة منذ إعلان إدارة ترامب في مطلع تموز/يوليو أنها لم تكتشف أي عناصر جديدة تبرر نشر مستندات إضافية تتعلق بهذا الملف.

ويحاول الديموقراطيون في مجلس النواب دفع الكونغرس إلى التصويت لإجبار وزارة العدل على نشر كامل ملفات القضية.

وأثارت الأنباء عن انتحار إبستين في سجنه نظريات عدة عن كونه اغتيل للحؤول دون توريطه شخصيات من الصف الأول.

وبعدما تعهد ترامب خلال حملته للانتخابات الرئاسية الكشف عن تطوّرات مدوّية في قضية إبستين، يحاول اليوم وضع حد للجدل، متهما الحزب الديموقراطي بالوقوف وراء هذه الضجة "المفتعلة".

ونشر النواب الديموقراطيون أنفسهم في مطلع أيلول/سبتمبر رسالة قالوا إن ترامب بعث بها في العام 2003 إلى إبستين لمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

وتتضمن الرسالة التي تحمل توقيع ترامب رسما لامرأة عارية وتشير إلى "سرّ" مشترك بين الملياردير الجمهوري وإبستين.

وأكّد البيت الأبيض أنّ التوقيع على رسالة المعايدة ليس توقيع ترامب.

وكان إبستين قد اعترف عام 2008 بتهمتي الدعارة على مستوى الولاية ضمن صفقة قضائية مثيرة للجدل وُصفت بأنها متساهلة للغاية، وقد أبرمها مدع عام عُيِّن وزيرا في إدارة ترامب.

 

Skynews
