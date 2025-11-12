الاتحاد الأوروبي اشاد بالعملية الانتخابية في العراق واكد مواصلة الدعم

A + A -

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم, بالعملية الانتخابية البرلمانية في العراق ، وأكد دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.

واشادفي بيان، "بشعب العراق لممارسته حقه الديمقراطي في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 تشرين الثاني، والتي تمثل فرصة مهمة للعراق لتعزيز مؤسساته وضمان الشمولية والمساءلة وترسيخ مستقبله السياسي".

ورحب بـ"جهود جميع الجهات التي شاركت في تنظيم وتيسير عملية التصويت، بما في ذلك السلطات العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني"، موضحاً، أنه "استجابةً لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة خبراء انتخابية لتحليل العملية الانتخابية، وستُقدم نتائجها إلى السلطات العراقية".

وأكد أن "التقارير الأولية تشير إلى نسبة إقبال أعلى مقارنةً بالانتخابات السابقة في عامي 2021 و2018، إذ يشجع الاتحاد الأوروبي الآن الفاعلين السياسيين على دعم تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي".



كما اكد "دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ويكتسب استقرار العراق أهمية متزايدة في ظل التحولات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط"، مؤكداً استعداده، لـ "مواصلة دعم العراق كشريك في تعزيز أجندته الديمقراطية والإصلاحية وضمان مستقبل يسوده السلام".