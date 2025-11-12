تقريران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران

A + A -

أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرين فصليين عن إيران إلى الدول الأعضاء.



في التقرير الأوّل، أوضحت أنّها فتشت بعض المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض لضربات إسرائيلية وأميركية في حزيران، لكنّها لم تفتش أي منشأة تعرضت للقصف.



وأكّدت أنّ عمليات التفتيش، التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستأنف بالكامل. وقالت إنّ تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير.



أمّا في التقرير الثاني, فأوضحت أنّه بموجب معاهدة منع الانتشار النوويّ يتعين على إيران تقديم تقرير من دون تأخير عن حالة المواد النووية والمرافق المتضررة من الهجمات لكنها لم تفعل بعد.

وأكّد ما خلص إليه التقرير الفصليّ السابق بأنه في 13 حزيران قُدر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب عند 9874.9 كيلوغرام.



وقالت: "يجب أن تتمكن الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في إيران في أسرع وقت ممكن".



