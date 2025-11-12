فيديو.. تركيا تعلن مقتل 20 عسكريا في "كارثة الطائرة"

A + A -

أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح الأربعاء، مقتل 20 جنديا كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت داخل جورجيا، الثلاثاء.

وكانت الطائرة التركية سقطت الثلاثاء في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان، وعلى متنها 20 عسكريا، وسط غموض بشأن عدد ضحايا الحادث.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين من جورجيا وأذربيجان إلى أن بعض من كانوا على متن الطائرة يعتقد أنهم قتلوا.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وسائل إعلام تركية، الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك خلفها أثرا من الدخان الأبيض.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية على منصة "إكس"،، إن الطائرة من طراز "سي 130" أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى تركيا عندما تحطمت.

وأضافت أن "على متن الطائرة 20 عسكريا، منهم أفراد الطاقم"، بينما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكاي أن السلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الخامسة مساء الثلاثاء، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية سيغناغي في جورجيا، قرب الحدود مع أذربيجان، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن هيئة الطيران الجورجية، قولها إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق قليلة من دخولها المجال الجوي الجورجي، وإن الطائرة لم تصدر نداء استغاثة.

ونشرت القوات التركية طائرة من دون طيار لدعم عملية الإنقاذ، بينما كان فريق التحقيق في الحوادث يستعد للمغادرة إلى جورجيا، وفقا لما أوردته قناة "إن تي في" الخاصة.

وقال أردوغان إنه "حزين بشدة" للحادث، وقدم تعازيه لـ"الشهداء"، وتابع: "إن شاء الله سنتجاوز هذا الحادث بأقل قدر ممكن من النكسات".

كما قدم رئيس أذربيجان إلهام علييف ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي تعازيهما لنظرائهما الأتراك بشأن الحادث.

وقال علييف في رسالة نقلتها "الأناضول": "نشعر بصدمة عميقة إزاء خبر فقدان حياة جنودنا في الحادث الذي وقع على الأراضي الجورجية".

وتُستخدم طائرات الشحن العسكرية من طراز "سي 130" على نطاق واسع في القوات المسلحة التركية لنقل الأفراد وتنفيذ العمليات اللوجستية.

وتحافظ تركيا وأذربيجان على تعاون عسكري وثيق.

وكان أردوغان ومسؤولون أتراك آخرون قد حضروا احتفالات يوم النصر في باكو عاصمة أذربيجان في 8 نوفمبر، لإحياء "نجاح البلاد العسكري في حرب ناغورنو كاراباخ" عام 2020.

