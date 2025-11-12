توقف اضطراري لطائرة تقل أعضاء في الكونغرس… ماذا حصل؟

A + A -

في الوقت الذي يهرع فيه نواب مجلس النواب الأميركي للعودة إلى العاصمة، واشنطن، قبل التصويت على إجراء لإعادة فتح الحكومة، قامت طائرة تقل 4 أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بتوقف اضطراري لإبعاد “راكب مُزعج”، وفقاً لما ذكره النائب عن ولاية أريزونا، جريج ستانتون.

وقال ستانتون، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “سنُوقف رحلتنا اضطرارياً في مدينة كانساس سيتي لإبعاد الراكب المُزعج”، وأضاف أنه سيُصوّت ضد الإجراء لأنه “لا يُخفّض تكاليف الرعاية الصحية”.

وكان النواب إيلي كرين، وآندي بيغز، وبول جوسار على متن الطائرة أيضاً، وفقاً لستانتون.

وفي منشور لاحق، شكر النائب سلطات إنفاذ القانون على “تعاملها مع الموقف باحترافية ودون حوادث”.