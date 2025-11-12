living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا!

12
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر يوهان روكستروم، من معهد بوتسدام ومستشار رئاسة COP30 والأمم المتحدة، من أن تفادي نقاط التحول الكارثية يقتضي إزالة 10 مليارات طن CO₂ سنويًا للحد من الاحترار عند 1.7°م، مع تخفيضات جذرية للانبعاثات.

وخلال أول فعالية عامة لـ"المجلس العلمي" في بيليم، قال خبراء إن العالم سيتجاوز 1.5°م خلال 5–10 سنوات، وأن استمرار ذلك يفاقم مخاطر نقاط التحول في أنتاركتيكا وغرينلاند ودوران المحيطات والأمازون، فيما يُرجَّح أن الشعاب المرجانية تجاوزت نقطة اللاعودة.

واعتبر كريس فيلد أن معالجة كل 0.1°م قد تتطلب إزالة 200 مليار طن من CO₂، محذرًا من كلفة وبطء التنفيذ واحتمال عواقب غير مقصودة.

الطُرق المطروحة تشمل التشجير (~50$ للطن) مع مزاحمة الأراضي الزراعية، والالتقاط المباشر من الهواء (~200$ للطن)، وحتى تخصيب المحيطات عالي المخاطر؛ وهو جهد صناعي قد يصبح الثاني عالميًا بعد النفط والغاز بكلفة تقارب تريليون دولار سنويًا.

ووفق نماذج بوتسدام، حتى مع إزالة طموحة وسياسات صارمة قد يُكبح الاحترار بين 1.6–1.8°م، بينما تسمح السياسات الحالية ببلوغ 2.7°م.

روكستروم شدد على أن كل عُشر درجة مهم؛ فبديل التحرك هو جفاف وحرائق ومعاناة بشرية واسعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout