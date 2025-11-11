موظف يقتل 3 من زملائه ثم ينتحر في شركة بالولايات المتحدة

A + A -

أطلق رجل يبلغ من العمر 21 عاماً النار، وقتل 3 من زملائه في العمل، في شركة لتوريد مستلزمات تنسيق الحدائق في سان أنطونيو بتكساس، ثم توفي بعد أن أطلق النار على نفسه، حسبما قال مسؤولون يوم الأحد.

ووفقاً لإدارة شرطة سان أنطونيو، توفي رجلان وامرأة في إطلاق النار الذي وقع يوم السبت، في الشركة الواقعة في الجانب الشمالي من المدينة.

وأفادت قناة «كيه إس إيه تي» التلفزيونية بأن موظفين آخرين فروا من المكان، عندما اندلع إطلاق النار نحو الساعة 8 صباحاً.

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث وقامت بتأمين المنطقة، وبعد ساعات عثر المسؤولون على المسلح مصاباً بطلق ناري أطلقه على نفسه.

وتم التعرف على هويته من قبل الشرطة، باسم خوسيه هيرنانديز غالو. وفي حين لم يعرف دافع إطلاق النار على الفور، قال قائد الشرطة ويليام ماكمانوس خلال مؤتمر صحافي، إن الحادث لم يكن عشوائياً.

ويواصل المحققون التحقيق في أسباب الحادث.