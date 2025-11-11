living cost indicators
تذكرة الأحلام لمونديال 2026.. لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الإثنين، أنها تنوي التبرع بتذكرتها لحضور مباراة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في مكسيكو سيتي.

وأشارت شينباوم إلى أن صاحبة الحظ في الحصول على هذه التذكرة، ستكون امرأة مجهولة الهوية، ولا تقدر على تحمل تكلفة الحصول على مقعد في مدرجات ملعب أزتيك لحضور المباراة التي ستقام يوم 11 يونيو 2026.

 

وأضافت الرئيسة المكسيكية "ما زلنا نفكر في كيفية اختيار المرأة التي ستحصل على التذكرة".

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن أسعار تذاكر مباراة الافتتاح تتراوح بين 370 دولارا أمريكيا إلى 1825 دولارا، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في المكسيك حوالي 455 دولارا أمريكيا في الشهر.

 

وستقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وتمتد لأكثر من خمسة أسابيع، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 19 يوليو في إيست روثرفورد، في نيويورك.

Skynews
