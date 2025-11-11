living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا اليوم: إحباط عملية استخباراتية أوكرانية - بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية "ميغ"مزودة بصواريخ "كينجال"

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: كشفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية مشتركة لخطف مقاتلة ميغ-31 الحاملة للصواريخ "خنجر" واستخدامها ضد الناتو في رومانيا وتوريط روسيا بذلك.

 

وأضاف بيان هيئة الأمن، أنه لخطف الطائرة، حاول ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيارين روس مقابل مبلغ 3 ملايين دولار. ثم خطط الجهاز لإطلاق الطائرة، المُجهزة بصاروخ كينجال، إلى موقع أكبر قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب شرق أوروبا، الواقعة في كونستانزا، رومانيا، حيث يُمكن إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

 

وفي تفاصيل إفشال المخطط الاستخباراتي البريطاني من قبل الأمن الروسي:

 

• حاول المنفذون تجنيد طياري المقاتلة بعرض 3 ملايين دولار وجواز سفر غربي


• الهدف الحقيقي كان تدمير الطائرة في المجال الجوي الروماني لاستخدامها كذريعة ضد روسيا

 

• أجهزة الأمن الروسية سيطرت على العملية من البداية ضمن عملية مضادة ناجحة


• كشفت العملية تورط استخباراتي بريطاني وأوكراني مباشر

 

تم إفشال الخطة بالكامل، فيما تواصل روسيا استخدام صواريخ "خنجر" في ضرباتها العسكرية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout