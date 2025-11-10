living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد!

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر خبراء من انتشار سريع لسلالة متحوّلة من الإنفلونزا قد تُغرق المستشفيات هذا الشتاء وتتسبّب في وفيات قياسية بالمملكة المتحدة. وظهرت السلالة الجديدة، الأشد عدوى ونقلاً، في وقت أبكر من المعتاد، ويصفها مختصون بأنها "أكثر سخونة" و"أكثر شراسة" وقد تطال شرائح أوسع من السكان.

وقالت البروفيسور نيكولا لويس، مديرة مركز الإنفلونزا العالمي في معهد فرانسيس كريك، لـ"بي بي سي": "لم نشهد فيروساً مثل هذا منذ فترة… هذه الديناميكيات غير عادية. لستُ مذعورة، لكنني قلقة". وبحسب الخبراء، شهد حزيران الماضي تحوّلاً كبيراً في فيروس H3N2 مع ظهور سبع طفرات دفعة واحدة، ما يزيد حدّته، لا سيما لدى كبار السن.

وسجّلت إنكلترا خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 60% في حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا، من 251 إلى 422 حالة، وهو مستوى لا يُرى عادةً إلا مطلع كانون الأوّل. ويأتي ذلك عقب أكبر موسم إنفلونزا على الإطلاق في أستراليا (أكثر من 410 آلاف حالة)، وهو ما يُعدّ مؤشراً مبكّراً على ما قد تشهده المملكة المتحدة.

وحذّر السير جيم ماكي، الرئيس التنفيذي لـ"NHS إنغلاند"، من أن موسم إنفلونزا سيئ قد يضرب بينما تخرج الخدمة الصحية من إضراب الأطباء لخمسة أيام، إذ من المقرّر أن ينفّذ الآلاف منهم إضراباً بين 14 و19 تشرين الثاني على خلفية خلاف حول الأجور وظروف العمل. واعتبر أن تزامن الإضراب مع موجة الإنفلونزا قد يدفع المستشفيات إلى "أقصى طاقتها" بين كانون الأوّل وآذار.

في الوقت نفسه، نبّه مسؤولو الصحة إلى أن كثيرين من المعرضين لخطر الإنفلونزا قد لا يدركون أهليتهم للتطعيم. وحتى الآن لم يتلقَّ اللقاح سوى 28.9% من المصابين بأمراض مزمنة. وتُظهر البيانات أن وفيات الإنفلونزا في إنكلترا تضاعفت العام الماضي إلى 7757 وفاة، مقارنة بـ3555 وفاة في عام 2023. وقال دانكان بيرتون، كبير مسؤولي التمريض في إنكلترا: "نصدر استغاثة عاجلة للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقّوا اللقاح بعد".

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout