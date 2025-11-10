A + A -

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد بوجود «صحافيين فاسدين» في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد استقالة مديرها العام على خلفية فضيحة تتعلق بمونتاج شريط وثائقي عن الزعيم الجمهوري.وقال ترمب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه تم كشف «صحافيين فاسدين»، مضيفا أن «هؤلاء أشخاص غير أمناء للغاية حاولوا التدخل في الانتخابات الرئاسية. وفوق كل ذلك، فهم من بلد أجنبي، يعتبره الكثيرون حليفنا الأول. وهذا أمر سيء للديموقراطية».ويتعلق الأمر بشريط وثائقي بثته «بي بي سي» قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، وعرض مقاطع فيديو تم دمجها من خطاب ترامب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اتُهم بتحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول سعيا لإبقائه في السلطة رغم خسارته أمام الديموقراطي جو بايدن.

وأعلنت «بي بي سي» أن المدير العام تيم دافي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنيس، قد قدما استقالتيهما اليوم الأحد.

وقال منتقدون إن طريقة تحرير الخطاب في وثائقي «بي بي سي» كانت مضللة، إذ تم حذف جزء كان يقول فيه ترمب إنه يريد من أنصاره التظاهر سلمياً.

وفي رسالة إلى هيئة العاملين، قال دافي إن استقالته بعد خمس سنوات «قرار خاص بي تماماً». وأضاف: «بشكل عام، تقدم (بي بي سي) أداء جيداً، لكن هناك بعض الأخطاء التي حدثت، وبصفتي المدير العام يجب أن أتحمل المسؤولية الكاملة». وأوضح أنه «يعمل حالياً على تنسيق الأوقات الدقيقة مع المجلس لضمان انتقال منظم لخليفته خلال الأشهر المقبلة».

وقالت تيرنيس إن الجدل حول الوثائقي الخاص بترمب: «وصل إلى مرحلة تسبب ضرراً لـ(بي بي سي)، وهي مؤسسة أحبها، وكوني الرئيس التنفيذي لأخبار الشؤون الجارية في (بي بي سي)، فالمسؤولية النهائية تقع علي».

وتزايد الضغط على كبار مسؤولي القناة منذ أن نشرت صحيفة «ديلي تليغراف» أجزاء من ملف أعده مايكل بريسكوت، الذي تم توظيفه لتقديم المشورة لـ«بي بي سي» بشأن المعايير والإرشادات. وبالإضافة إلى أسلوب تحرير خطاب ترمب، انتقد الملف تغطية «بي بي سي» لقضايا المتحولين جنسياً، وأثار مخاوف بشأن تحيز ضد إسرائيل في خدمة «بي بي سي» العربية.