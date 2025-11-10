living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فنزويلا تعلن اعتقال مشتبهاً به بتفجير طائرة ركاب في بنما عام 1994

10
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت بنما الأحد أن فنزويلا اعتقلت على أراضيها مشتبهاً به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994 نُسب إلى «حزب الله» اللبناني وأسفر عن مقتل 21 شخصاً، معظمهم من اليهود.

وانفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة «ألاس تشيريكاناس» بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون في بنما ليل 19 يوليو (تموز) 1994.

وقُتل جميع ركاب الطائرة، ومعظمهم من الجالية اليهودية في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بمن فيهم ثلاثة أميركيين. ويعد هذا التفجير أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بنما.

وأكد مكتب الإنتربول في كراكاس لنظيره البنمي اعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج جليل، وفقاً لما ذكرته الشرطة البنمية في بيان.

وأضاف البيان أن الاعتقال وقع في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في جزيرة مرغريتا بولاية نويفا إسبارا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليم حاج جليل جارية.

وأكدت وزارة الخارجية البنمية السبت أنها باشرت «إجراءات دبلوماسية وقانونية» لتقديم المشتبه به للعدالة البنمية.

 

كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء «وجود شخص وإقامته في جمهورية فنزويلا البوليفارية بدون مساءلة»، رغم أنه مرتبط «بشكل واضح بالهجوم الإرهابي على الرحلة 901».

 

وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بتفجير الطائرة الذي ربطته واشنطن بهجوم محتمل من قبل انتحاريين تابعين لـ«حزب الله» اللبناني.

 

وأعاد القضاء البنمي فتح التحقيق بعد زيارة الرئيس البنمي آنذاك خوان كارلوس فاريلا عام 2018 إلى إسرائيل، حيث أبلغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المخابرات الإسرائيلية خلصت إلى أن الحادث كان «هجوما إرهابياً» من المحتمل أن يكون «حزب الله» هو من نفذه.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout