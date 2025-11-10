living cost indicators
ترامب يكسر تقليدا رئاسيا عمره 50 عاما

10
NOVEMBER
2025
 أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي في المنصب يحضر مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث حضر مباراة فريق واشنطن كوماندرز ضد ديترويت لايونز، الأحد.

وانطلقت صيحات استهجان من بعض المتفرجين في المدرجات عندما ظهر ترامب على شاشة الفيديو في وقت متأخر من الشوط الأول.

 وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق عندما نزل من طائرة آير فورس وان بعد هبوطه في قاعدة غوينت بيس أندروز الجوية، في أعقاب تحليق الطائرة فوق ملعب نورث ويست خلال المباراة: "لقد تأخرت قليلا"، ثم استقل سيارته المصفحة إلى الملعب.

وقال: "سنشاهد مباراة جيدة. الأمور تسير على ما يرام. البلاد تسير على ما يرام. على الديمقراطيين أن يفتحوها" - في إشارة إلى إغلاق الحكومة.

 

 

