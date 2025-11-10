ترامب يكسر تقليدا رئاسيا عمره 50 عاما

A + A -

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي في المنصب يحضر مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث حضر مباراة فريق واشنطن كوماندرز ضد ديترويت لايونز، الأحد.

وانطلقت صيحات استهجان من بعض المتفرجين في المدرجات عندما ظهر ترامب على شاشة الفيديو في وقت متأخر من الشوط الأول.

وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق عندما نزل من طائرة آير فورس وان بعد هبوطه في قاعدة غوينت بيس أندروز الجوية، في أعقاب تحليق الطائرة فوق ملعب نورث ويست خلال المباراة: "لقد تأخرت قليلا"، ثم استقل سيارته المصفحة إلى الملعب.

وقال: "سنشاهد مباراة جيدة. الأمور تسير على ما يرام. البلاد تسير على ما يرام. على الديمقراطيين أن يفتحوها" - في إشارة إلى إغلاق الحكومة.