صور لترامب تُثير الجدل!

أثارت صور متداولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي وهو يغلق عينيه بين الحين والآخر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبرها معارضوه مؤشراً على النعاس، في حين سخرت شخصيات سياسية مثل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم منها.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، أن يكون ترامب نائمًا، مؤكدة أنه أجاب على أسئلة الصحافة طوال الحدث الذي أُعلن خلاله عن خفض تاريخي في أسعار أدوية للسكري والسمنة.

ويُشار إلى أن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، يشارك بانتظام في فعاليات عامة وجلسات أسئلة طويلة، ويُشيد مساعدوه بقدرته على التحمل وتواصله المستمر معهم.

(روسيا اليوم)