زلزال قوي يضرب قبالة سواحل هذا البلد.. والهزات تتواصل

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب البحر قبالة السواحل اليابانية.

ووفقاً للبيانات المتاحة، كان مركز الزلزال يقع على بعد 127 كيلومتراً حوالي 79 ميلاً إلى الشرق من مدينة مياكو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 51 ألف نسمة.

وكان الزلزال على عمق 19 كيلومتراً، ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر محتملة أو أضرار ناجمة عن الكارثة الطبيعية، فيما لم يصدر تحذير من موجات تسونامي.

وتلي الزلزال ثلاث هزات تراوحت شدتها بين 5 إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. (الشرق الأوسط)