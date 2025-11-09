living cost indicators
حليب الأطفال المسمم يثير القلق في 10 ولايات أميركية

9
NOVEMBER
2025
تحقق السلطات الصحية الأميركية في حالات تسمم لرضع سجلت في عدد من الولايات، ترتبط بحليب أطفال.

وقال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأميركية، السبت، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.

وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان إن شركة "باي هارت" وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة، التي تنتجها الشركة.

ونقل الرضع الـ13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب، بينما لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث، وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.

ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ1 بالمئة من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولم يستجب متحدث باسم شركة"باي هارت" حتى الآن لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم السبت.

 

 

Skynews
