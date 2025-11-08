ترامب يمنع أي مشاركة أميركية في قمة العشرين... "أمر مخزي تمامًا عقدها في جنوب أفريقيا"

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لن يحضر أي مسؤول أميركي قمة مجموعة العشرين التي ستقام هذا العام في جنوب أفريقيا، مكررا اتهاماته بشأن معاملة المزارعين البيض.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه لن يحضر القمة السنوية لرؤساء دول الاقتصادات الرائدة والناشئة في العالم.

وكان من المفترض أن يمثّله نائب الرئيس جي دي فانس، إلا أن مصدرا مطلعا على خطط فانس، قال إن فانس لن يسافر إلى هناك لحضور القمة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إنه أمر مخز تماما أن تعقد مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا".

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من تصريحات مثيرة للجدل، كان ترامب قد اتهم خلالها سلطات جنوب أفريقيا بالتغاضي عن “إبادة جماعية” بحق المزارعين البيض، مستندًا إلى ما قال إنها "أدلة موثقة" عرضها أمام الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.

وفي آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة "لم يعد موضع ترحيب" ، في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وبريتوريا.