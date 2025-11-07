الرئيس البلغاري دعا إلى إطلاق سراح ساركوزي

A + A -

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف الجمعة، إلى إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمساهمته في الإفراج عن ممرضات بلغاريات احتُجزن لفترة طويلة في ليبيا.

وقال راديف الذي أُرسلت تصريحاته إلى وكالة "فرانس برس": "أناشد السياسيين الأوروبيين إطلاق سراح الرئيس ساركوزي" نظرا "لالتزامه الشخصي بالإفراج" عن الممرضات.

وتحدّث الرئيس البلغاري في حفل أقيم في القصر الرئاسي في صوفيا، كُرّم خلاله سفير بريطاني سابق في ليبيا.

وكان حُكم على خمس ممرضات بلغاريات بالإعدام عدة مرات في ليبيا، بتهمة حقن 450 طفلا ليبيا بفيروس الإيدز بشكل متعمد.